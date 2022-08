Mittwoch, 24 August 2022 | 34.236

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ... die Rund um die Uhr Überwachung ...

in Berlin kommt jetzt ein Straftäter nach ein paar Jahren Gefängnis frei …

der nach wie vor als gemeingefährlich gilt und als potenzieller Wiederholungstäter …



deshalb bereitet sich die Polizei darauf vor …

den Mann rund um die Uhr auf Schritt und Tritt zu ‘überwachen’ …



wozu erfahrungsgemäß 21 Beamte nötig sind …

also etwa drei Schichten zu je sieben Mann wmd …



und genau da liegt der Hase im Pfeffer !!! in puncto gemeingefährlich und Wiederholungstäter

lassen sich Bundesregierung und Bundeskanzler wmd von niemandem übertreffen …



das Einzige was hier helfen kann wäre eine RundumdieUhrÜberwachung …

von 21 Verfassungsrichtern ... so ungefair ...







