Dienstag, 23 August 2022 | 34.235

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

Rück-tritt / Rück-schritt / Rück-zug ...

in Berlin … wie anderes wo ähnlich … fließt die Spree wie zur Zeit rückwärts …

zurück wohin ? zur Quelle ?? zur Natur ???



wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht …

wird das mit weiteren Naturkräften wohl genau so gehen …



zum Beispiel wie zur Zeit mit den Vögeln …

das heißt die Zugvögel zieht es dann nicht mehr nach Süden sondern nach Norden ...



bekanntlich waren zur Zeit der sprichwörtlichen Sintflut die Menschen schon so weit …

daß sie Schiffe bauen konnten …



in denen man das gesamte damals vorhandene Welterbe unterbringen konnte ...

theoretisch ist das natürlich auch heute möglich …



man kann das gesamte Wissen dieser Welt auf einen Stick laden …

und mit Menschen zum Mond oder zum Mars oder sonst wohin schießen ...



wo sie mit einem Raum-Schiff landen und überleben könnten … aber was dann ???

Noah hat überlebt … das Bundesverfassungsgericht hat nicht mal eine Chance !!!







