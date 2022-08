Dienstag, 23 August 2022 | 34.235

Die Würde des Menschen und ...

die Gürtellinie ...

gemeinhin heißt es … irgend was sei unzulässig weil es unterhalb der Gürtellinie sei …

entweder oder sowohl als auch im faktischen wie im übertragenen Sinne …



gewissermaßen eine Steigerung davon ist daß etwas unantastbar sei …

ebenfalls im faktischen wie im übertragenen Sinne …



in der Verfassung steht … die Würde zu achten und zu schützen …

ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ...



in der Praxis ist es aber so … daß vor allem die staatliche Gewalt selbst …

also beispielsweise Angela Merkel …



sich personell wie sachlich dermaßen schützt und sichert …

daß sie praktisch unantastbar ist … leider nicht z.B. auch Salman Rushdie ...







