Montag, 22 August 2022 | 34.234

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

Beliebigkeit / Überheblichkeit / Willkür seiner so genannten Rechtsprechung

wie das Leben so spielt … steht ein Mann vor Gericht …

der zwei Frauen erschossen hat … seine Geliebte und deren Mutter …



im Affekt … wegen auf Dauer unerträgöicher Demütigungen …

Beleidigungen und Verarschung ...



und das Gericht sieht in dem klassischen Einzelfall eine Gemein-gefährlichkeit des Täters …

und die Notwendigkeit der Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Verbrecher …



das kann man als Außenstehender nicht interpretieren / kommentieren / kritisieren …

die Frage ist nur ...



warum das Bundesverfassungsgericht nicht bereit ist … z.B. Putin / Merkel / Schröder …

als geistig abnorme Verbrecher mit Gemeingefährlichkeit zu behandeln ...







