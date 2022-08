Montag, 22 August 2022 | 34.234

Die Würde des Menschen und ...

das strunzdumme Geschwätz der Intellektuellen ...

Jürgen Habermas … Richard David Precht … Peter Sloterdijk … et al …

lauter so Experten … alles Leute die dauernd so wahnsinnig schlau daherreden ...



in sämtlichen Talkshows ständig präsent sind ...

aber bis heute absolut nichts getan geschweige geleistet haben …



zur Herstellung / Einrichtung / Ausübung / Betrieb ...

dieses verfassungsgemäß vorgesehenen demokratischen und sozia-len Staates ...



sondern die umgekehrt gerade davon leben … daß sie die Schwächen / die Defizite etc

der Gegebenheiten ebenso gedankenlos wie rücksichtslos für sich ausnutzen und ausbeuten ...



und die Medien ihr Geschäft damit machen bzw dieses Geschäftsmodell hegen und pflegen …

und immer wieder zu übertreffen versuchen ...







