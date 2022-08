Sonntag, 21 August 2022 | 33.233

Die Würde des Menschen und ... die Willkür der Chinesen ...

Peking ‘baut’ im wahrsten Sinne seinen Einfluß aus … weltweit wenn nicht universal …

konsequent systematisch wirtschaftlich militärisch nuklear ...



und das wiederum ganz offen … so daß jeder es sehen kann …

wenns drauf ankommt aber wieder keiner gemerkelt haben will …



das Problem ist … daß China nicht nur seinen Einfluß … also seine Präsenz ausbaut …

sondern auch die Abhängigkeit in dieser Einfluß-sphäre …



so daß diese Staaten wie gleichgeschaltete Vasallen automatisch die Interessen Chinas

wahrnehmen und vertreten …



und die Chinesen also gar nicht mehr viel nachhelfen müssen …

um ihre Zwecke erfüllt zu sehen und ihre Ziele zu erreichen ...







