Die Rechte der Menschen und ...

die Demokratie der Bürger bzw des Volkes ...

Demokratie ist eine feine und klare Sache … theoretisch an und für sich ...

in der Praxis ist sie schwierig und kompliziert und überhaupt ...



ganz einfach deswegen … weil bis heute kein Gericht der Welt …

und das Bundesverfassungsgericht am Allerwenigsten ...



definiert hat … was das eigentlich ist … Demokratie …

und wie man das eigentlich macht … demokratisch regieren oder gar führen



das zeigt sich unter anderem dann … wenn eine Wahl wiederholt werden soll

weil die vorhergehende Ansprüchen ‘demokratischer Wahlen’ nicht genügte



und was das nun wiederum ist weiß erst recht niemand …

vor allem eben nicht das Gericht … das so einen Unsinn (ur)teilt’ …



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben / Angela Merkel ... Versklavung und Tod ...







