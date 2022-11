Sonntag, 27 November 2022 | 47.331

Die Rechte der Menschen und ...

die Todesstrafe ...

die so genannte Todesstrafe gehört zweifellos mit zum Schrecklichsten …

was sich Menschen bisher so ausgedacht haben



wobei völlig unklar ist …

was eigentlich das Schrecklichste daran ist …



die Vollstreckung also solche …

oder die Zeit / die Umstände / die Qualen ‘bis’ zur Vollstreckung ...



trotzdem muß man fragen … ob das nicht ein Nebenkriegsschauplatz ist …

im wahrsten Sinne des Wortes …



denn der Krieg … beispielsweise Wladimir Putins … ist zweifellos noch grausamer

und den Putin ereilt aller Voraussichtnach ‘nicht’ die Todesstrafe ...



*



Die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo - cosmo - astro ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

und Der Land Rover Perseverance der Nasa au dem Mars







