Samstag, 26 November 2022 | 47.330

Die Rechte der Menschen und ...

Charles Darwin ...

der hat mal gesagt …

‘Alles was gegen die Natur ist … kann auf Dauer keinen Bestand haben’ ...



das Einzige was an dieser Erkenntnis irritiert ist …

daß Menschen immer wieder konsequent dieser Erkenntnis zuwider handeln …



und trotzdem gibt es sie noch … diese Menschen ...

bzw haben sie also noch Bestand ...



nehmen wir als Beispiel die Homosexualität …

die mit zum Natürlichsten gehört … was es auf dieser unserer Erde gibt …



aber es gibt jede Menge Menschen … die dagegen sind … also gegen die Natur

und es ist zu befürchten … daß das auch immer so bleiben wird ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Merkel ... Verwahrlosung und Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen