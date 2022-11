Freitag, 25 November 2022 | 47.329

Die Rechte der Menschen und ...

der Lehrer-etc-Mangel wmd ...

ante scriptum ...

grotesk ist ...



wenn Staats-Bürger sich dagegen wehren ...

daß Staatsdiener (!) diesen unseren eigentlichen Staat der Bürger und des Volkes



schädigen ... soweit nicht geradezu beseitigen ...

dann von Staatsdienern (?) ...



wegen 'gemein-schädlicher' (?) 'Beschädigung' (?) bestraft werden

und sich niemand um den Schaden am Staat (!!!) kümmert ...



*

angeblich herrscht das Volk …

de facto herrschen aber Krisen und Krieg … Mangel und Not …



es gibt fast nichts mehr … wo kein Mangel besteht …

außer beim Geld … wenn es darum geht … den Mangel zu verdecken …



da zaubert die Regierung eine Milliarde nach der anderen aus dem Hut

bzw verhält sich als hätte sie einen Goldesel … zu dem sie Bricklebrit sagt



und dann … na Sie wissen schon …

form follows function und das Design wiederum der Form …



aber wo kein Inhalt drin ist … kann auch nichts funktionieren …

und da hilft es dann auch nichts … wenn Nutella draufsteht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... d

ie Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Merkel ... Krankheit und Tod ...







