Donnerstag, 24 November 2022 | 47.328

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf ein Weihnachtskonzert ...

Donnerstag 15. und Freitag 16. Dezember 2022 ...

in Sankt Michael in Stuttgart-Sillenbuch mit dem SWR Vokal Ensemble ...



Chefdirigent Yuval Weinberg hat für das diesjährige Programm ...

Weihnachtsmotetten ausgewählt ... die 'goldenes Leuchten verströmen' ...



ein Programm ...in dem sich die Chormusik der Moderne ...

von ihrer meditativen Seite zeigt ... ebenso kraftvoll wie klangvoll ...



gregorianische Gesänge ... orthodoxe Liturgien ... alte Hymnen ...

bilden die Basis dieser Musik ...



dazu singt das SWR-Vokal-Ensemble barocke Weihnachtsmotetten ...

von Andreas Hammerschmidt ...



diese Choral-motetten sind konzertante Feuerwerke ...

die barocke Pracht und Fülle mit empfindsamer Innerlichkeit verbinden ...



unter anderen mit Lionel Martin / Violoncello und Christine Busch / Violine ...

www.swr-classic.de ...



