Samstag, 20 August 2022 | 33.232

Die Würde des Menschen und ...

die Cum-ex-Affaire ...

jetzt behauptet ja der Olaf Scholz … er hätte von all dem nix gewußt …

obwohl das sonst jeder wußte … der davon profitieren wollte …



die Frage ist also ...ob die Behauptung … er hätte von all dem nix gewußt …

nicht ein größerer Beweis völliger Unfähigkeit ist …



als wenn jemand zugibt … na klar hab ich das gewußt ich bin doch nicht blöd ...

aber es gab halt Gründe … das so zu handhaben wie ich das gemacht habe …



und genau so schlimm sind die Forderungen der jetzt Opposition / früher Regierung

nach Razzia bei Scholz zur Fahndung nach Beweisen …



mein Gott … was für eine Vorstellung haben diese Liliputanerhirne davon …

am Rad der großen Politik drehen zu können ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen