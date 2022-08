Freitag, 19 August 2022 | 33.231

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin ...

eine Art Schlafsaal mit Pensionsberechtigung ...

es ist kein Geheimnis … daß der Betrug mit den Corona-Testzentren …

in die Millionen geht … wenn nicht in die Milliarden …



obwohl das ganz offensichtlich geschah … weil das ja jeder sehen und erleben konnte …

hat kein Politiker ein- geschweige ein Richter durch-gegriffen …



es gibt andere Beispiele für solcherlei Praxis … Politik zu machen …

eines der eklatantesten Beispiele ist nach wie vor die Art und Weise …



wie deutsche Banken seinerzeit Steuern gespart …

und davon ihre Paläste in Luxembourg und anderen Steueroasen gebaut haben …



obwohl das auch jeder sehen konnte … wie Luxembourg-City da regelrecht

aus dem Boden gestampft wurde … hat sich kein Politiker / kein Richter drum gekümmert ...







