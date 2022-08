Freitag, 19 August 2022 | 33.231

Die Würde des Menschen ist unantastbar ...

vor allem die Würde von Politikern ...

wie schwierig das alles ist … sieht man daran …

daß es mal hieß … Soldaten sind Mörder …



nun ist aber noch nie jemand der seinen Kriegsdienst (Polizei etc) so versah …

wie es nun mal vorgegeben war … wegen Mordes verurteilt worden ...



entsprechend wird auch kein Politiker … der dafür verantwortlich ist …

daß deutsche Soldaten in Afghanistan starben und anders wo … verurteilt …



nur wenn jemand zum Beispiel mit seinem Auto andere Menschen tötet …

u.U. in einem Zustand der Zurechnungsunfähigkeit … der wird eingesperrt …



obwohl auch diese Arten von Zurechnungsunfähigkeit in etwa die gleichen sind …

wie bei den Politikern …







