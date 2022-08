Donnerstag, 18 August 2022 | 33.230

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

ihr Selbstbedienungsladen ...

nun also doch noch ‘Germania’ … mit rund 100 Jahren Verspätung …

eine Art ‘Welterbe des Gröfaz’



nur jetzt eben der größten Idioten und Kriminellen aller Zeiten … (GRIKAZ)

um nicht zu sagen die Fortsetzung von Patricia Schlesingen mit noch mehr Mitteln ...



das neue Kanzleramt … das Mißverhältnis zwischen verfassungsgemäßer Politik…

und pompösem Protz wird immer größer und (eigen)dynamischer bzw aggressiver ...



das ist so … ist aber nicht das Problem … das Problem ist …

daß hirnlose Macht geschweige sinnlose Gewalt ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein haben ...



im Gegensatz zu so genannten ‘Einser-Juristen>’ … die dann die Gerichte bevölkern ...

bzw überhaupt den Staatsdienst … in Bezug auf das Recht geschweige die Verfassung ...







