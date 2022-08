Donnerstag, 18 August 2022 | 33.230

Die Würde des Menschen und ...

die Würde des Staates ...

‘der Staat’ sei jetzt in der Pflicht … hört man es allenthalben …

aus den Kreisen einschlägig interessierter das heißt sozialistischer Politiker ...



zum Beispiel un’verschuldet’ einkommensschwache Bürger mwd …

zu entlasten / zu unterstützen / zu fördern ...



andere Politiker sichern ‘zielgenaue' Hilfen zu …

nachdem sie erst ebenso zielwiewahl-los Belastungen und Umlagen etc beschließen …



und wieder andere Politiker fordern die Bürger einfach zum Widerstand auf …

zu Protesten und Demonstrationen … sprich Polizei-geschützter/geförderter Party …



nur was eigentlich ‘der Staat’ ist ...also dieser demokratische und soziale Staat ...

der hier laut Verfassung bestehen soll … davon redet keiner ...







