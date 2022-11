Mittwoch, 23 November 2022 | 47.327

Die Rechte der Menschen und ...

die Bücher der Politiker ...

Marie-Agnes Strack-Zimmermann …

‘Streitbar … Was Deutschland jetzt lernen muß’ ...



das ist wieder mal typische FDP-Klugscheißerei ...

es ist schon erstaunlich … woher dann plötzlich solche Bücher kommen ...



nichts hat die FDP gehindert …

schon während der hirnverbrannten Politik Angela Merkels …



zu lernen und vor allem auch wirklich zu tun … was eine deutsche Regierung …

sinnvoller und vor allem verfassungsmäßiger Weise tun mußte …



eine bessere Schule als Angela Merkel gab es und gibt es bis heute nicht …

und so lange das nicht aufgearbeitet wird gehts auch nicht weiter ...



das Problem ist doch gar nicht … was Deutschland jetzt (?) lernen (???) muß ...

sondern was Deutschland wenigstens jetzt endlich tun !!! muß …



gemessen an dem … was Deutschland seit Inkrafttreten unserer Verfassung hätte tun müssen …

und nicht zuletzt wenn nicht insbesondere gerade von der FDP verhindert worden ist …



diese ihr ureigenste Geschichte müßte die FDP mal aufarbeiten …

und im Grunde genommen besteht die Chance dazu gerade darin daß es noch die Großmütter gibt



aber natürlich nicht … wenn sie solche albernen Bücher schreiben und oder lassen ...

das ist wieder mal eines der überflüssigsten Bücher wo gibt …



warum verwenden diese Leute wmd ihre angeblich doch so kostbare Zeit nicht darauf …

wenigstens versuchsweise halbwegs sinnvoll und verfassungsgemäß zu regieren …



statt solchen Unsinn zu schreiben …

das ist nicht nur ärgerlich ...



es ist allgemein vom Recht her gesehen schon nicht zulässig …

und vom Verfassungsrecht her gesehen schon gar nicht …



und das entscheidende Problem ist … daß es keinen Richter gibt …

der einem hilft … diese Fragen auf rechtlich-relevanter Ebene ‘zu erörtern’ ...



es geht doch gar nicht ums Verbieten oder Verhindern oder Verlöschen ...

sondern im Gegenteil ums Ermöglichen …



aber dann nicht einfach so im Raum stehen und eigendynamisch sein Un-wesen treiben

und sich ebenso ungeniert wie ungehindert und unkommentiert verbreiten lassen ...



bei dtv in der Tumblinger Straße in München … Deutscher Taschenbuch Verlag ...

www.dtv.de ...



*



das Politische Buch ... s.o. ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Merkel und voll gegen die Wand ...







