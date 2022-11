Dienstag, 22 November 2022 | 47.326

Die Rechte der Menschen und ...

der Kleine Unterschied ... der so genannte ...

das Politische Konzert ist von der Konzertierten Aktion genau so zu 'unterscheiden' …

wie die Politische Oper von einer Konzertanten Aufführung ...



die Oper gehört bekanntlich zu jenem Kunstbetrieb …

in dem ein professioneller Regisseur mit unter Umständen Hunderten …



von professionellen Schauspielern / Musikern / Künstlern aller Art ...

ein grandioses Kunstwerk schafft bzw performt ... um in der Fachsprache zu bleiben ...



an sich bzw laut Verfassung sollte das in der Politik genau so sein ...

das heißt … ‘der Bundeskanzler bestimmt … und trägt die Verantwortung’ ...



in der Praxis ist es leider gewissermaßen umgekehrt …

der Bundeskanzler wmd ‘moderiert … und nichts kommt dabei heraus …



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Diktatur ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen