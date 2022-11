Montag, 21 November 2022 | 47.325

Die Rechte der Menschen und ...

der Unsinn mit den Sanktionen ... den so genannten ...

wir wissen doch schon ...daß regelrechte Strafen …

also unmittelbar und direkt verhängte und vollstreckte Einschränkungen der Freiheit …



niemanden ernsthaft davon abhalten ...

dennoch mutig weitere Straftaten zu begehen …



wieviel weniger also so genannte Sanktionen …

also allenfalls indirekt und wenn überhaupt nur verzögert wirkende ‘Strafen’ …



die direkt nicht nur ganz andere als die eigentlichen Adressaten treffen ...

sondern objektiv auch den Sanktionierer selbst ins eigene Fleisch schneiden…



und ihm unter Umständen irreparablen Schaden zufügen …

während der Sanktionierte anderweitig kompensiert und sich sogar verbessert ...



