Sonntag, 20 November 2022 | 46.324

Die Rechte der Menschen ...

Die Rechte pflegebedürftiger Menschen ...

Die Rechte selbst pflegender Angehöriger ...







laut Verfassung sind WIR! ein demokratischer Staat …

und ausdrücklich auch ein sozia-ler Staat …



obwohl das Soziale im Demokratischen ja an sich schon mit drinsteckt …

aber … doppelt hält besser … dachten sich die Mütter und Väter unserer Verfassung ...



was sich inzwischen als grandioser und wie es scheint fataler Irrtum herausgestellt hat ...

denn der Staat wie er hierzulande als Diktatur betrieben wird ist objektiv ein aliud ...



rein formal ‘herrscht’ das Volk … und müßte also von den Staatsorganen …

etwa wie ein minderjähriger Herrscher gehegt und 'gepflegt' werden (sic!) ...



wie das geht und funktioniert zeigt Brigitte Bührlen mit ihrer Stiftung ‘WIR!’ ...

bzw dieser non-governmental Berufsgruppe pflegender Angehöriger ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltenbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen