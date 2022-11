Samstag, 19 November 2022 | 46.323

Die Rechte der Menschen und ...

Lunst ist das Maß aller Dinge ...

bzw die die Art und Weise … die Arbeits und Lebens Weise des Künstlers …

die Sicht des Künstlers … weniger dessen Ansicht ...



Künstler wollen was zeigen … nicht reden …

der Spruch ‘Was will uns der Künstler damit sagen’ geht also völlig in die Irre …



der wahre Künstler kann etwas malen … was auch andere sehen …

er kann aber auch etwas sehen … was andere nicht sehen …



und er kann auch das so malen … daß es auch für jene sichtbar bzw verständlich wird

nur mal so als Beispiel …



Jürgen Durner ist so einer … er zeigt uns 'Das Sichtbare im Unsichtbaren' …

Galerie Michael W. Schmalfuß in Berlin … www.galerie-schmalfuss.de



*



die Politische Ausstellung ... siehe oben ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti Ochisten und sonstige Anti Christen ...



das Po-litische Thema ...

Elternschaft : Erziehung und Bildung ... Angela Merkel : Verwahrlosung und Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen