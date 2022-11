Freitag, 18 November 2022 | 46.322

Die Rechte der Menschen und ...

das Gleiche und das Ungleiche ...

bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wird der Bürger wmd …

von der gewaltengeteilten Staatsmacht belehrt …



Gleiches müsse gleich / Ungleiches ungleich behandelt werden ...

es sei eben nicht Eins wie das Andere ...



es sei denn ... quod licet Jovi non licet bovi …

es sei denn ... die Staatsmacht ist selbst am Zuge …



der Überfall Wladimir Wladimirowitsch Putins auf die Ukra-ine … ist ein Musterbeispiel dafür …

daß etwas nicht so ist … wie es mal war … daß es also ungleich ist …



trotzdem versucht diese völlig hirtnverbannte gewaltengeteilte Bundesregierung ...

der Sache Herr zu werden nach dem Motto … das haben wir doch immer so gemacht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und globaler Holocaust ...







