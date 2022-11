Donnerstag, 17 November 2022 | 46.321

Die Rechte der Menschen und ...

Amnesty International ...

Amnesty International ist ein Musterbeispiel dafür … wie ‘die Menschen’ ...

also die ganz normalen Menschen und Bürger und Zivilisten ...



von allen möglichen governmental and non-governmental organisations verarscht werden

ausgenutzt und ausgebeutet … mißbraucht und mißhandelt werden ...



wir wissen schon … in den staatlichen (…) Arbeits/Leitungs/Führungs-Positionen sitzen nur

Kriminelle ... das ist aber bei den nicht-staatlichen/öffentlichrechtlichen nicht anders …



Amnesty International … zum Beispiel … kümmert sich medienwirksam um Einzelfälle …

die Menschenrechte als solche gegen die Politik zu verteidigen kommt ihnen nicht in den Sinn ...



das ist so ähnlich wie Richter damit angeben … daß sie ‘einen’ Rotlichtsünder verurteilt haben

sich aber nicht daran stören … daß das zu Hundertausenden täglich ganz normal passiert ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ... Angela Merkel und Migrant-krott ...







