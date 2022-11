Mittwoch, 16 November 2022 | 46.320

Die Rechte der Menschen und ...

die Tassen in den Schränken ...

es liegt in der Natur der Sache … bzw also des Menschen …

daß jemand nicht merkt … daß er nicht alle Tassen im Schrank hat …



ich will mich selbst da gar nicht ausnehmen …

aber ich lasse wenigstens noch mit mir darüber reden …



und in der Regel begreife ich auch worum es an sich geht …

bemühe mich … Ursachen und Zusammenhänge … Folgen und Weiterungen zu verstehen ...



und kann dann daran arbeiten …

Mißverständnisse abzubauen / Verständnis aufzubauen …



mit Richtern kann man nicht reden …

und mit denen vom Bundesverfassungsgericht schon gar nicht ...



Richter wmd glauben … sie seien immer im Recht …

vor allem dann … wenn sie zu wissen glauben …



nach welchem Gesetz sie sich ‘richten’ müssen …

deshalb heißen sie ja ‘Richter’ ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Merkel und Morden ...







