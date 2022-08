Mittwoch, 17 August 2022 | 33.229

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

Salman Rushdie ...

Freiheit ist nicht eine Frage der Freiheit … sondern eine Frage des Rechts …

und das Recht ist eine Frage von Richtern wmd ...



die das Recht gewährleisten sollen und müssen !!! … von einem solchen Bemühen sind aber

beim Bundesverfassungsgericht nicht Spurenelemente erkennbar geschweige spürbar ...



wie soll der Staat / wie soll die Gesellschaft / wie soll die Welt funktionieren …

wenn das Recht wie ein Reserverad im Kofferraum noch unter dem üblichen Gepäck liegt ...



es geht hier letztlich gar nicht ums Recht geschweige die Freiheit …

sondern es geht um reine Zivilisation und Kultur um nicht zu sagen Natur !!!..



und insofern um Nachhaltigkeit … Ausgleich … Balance … An-trieb … Vor-trieb ... Vorankommen ...

es gibt Fachleute … die können riesige Häuser / Schiffe / Flugzeuge etc sicher bauen ...



ich weigere mich … das so hinzunehmen … daß man Politik / Recht / Freiheit etc …

absoluten Nicht-Fachleuten um nicht zu sagen Idioten und Kriminellen überläßt ...







