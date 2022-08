Dienstag, 16 August 2022 | 33.228

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Primitivität seiner Rechtsprechung ...

es gab mal eine Zeit … irgend wann so zwischen dem Urknall und der Gründung

des Bundesverfassungsgerichts ..,



da war Recht noch ganz einfach … was nicht unbedingt auch primitiv heißt …

da war Recht zum Beispiel ‘was auf eine Kuhhaut geht.’ …



bzw was objektiv nicht mehr auf eine Kuhhaut ging … war eben nicht Recht …

was nicht unbedingt Un-recht heißt ...



ein paar Tausend Jahre und Zwei Weltkriege später sieht die Welt natürlich anders aus ...

und ‘Recht’ ist nicht mehr was auf eine Kuhhaut geht …



sondern was auf zig-Tausenden Seiten von Gesetzbüchern steht …

was nicht unbedingt ‘Recht’ heißt … sich aber wunderbar manipulieren läßt ...







