Dienstag, 16 August 2022 | 33.228

Die Würde des Menschen und ...

Gerhard Schröder ...

Gerhard Schröder verklagt jetzt den Staat … den er einst geführt hat …

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß er dabei diesen Staat ruiniert hat …



einen Staat zu ruinieren … ist ein Verbrechen … also ist Gerhard Schröder ein Verbrecher ...

schon allein deshalb ist diese Klage primitiv paradox pervers paranoid etc etc ...



das ist also so … als würde ein Mörder die Familie des Ermordeten verklagen …

weil sie ihn in die Verlegenheit gebracht hätte … eines ihrer Mitglieder zu ermorden …



so weit das Recht … dazu kommt daß aber auch nach den hierzulande geltenden Gesetzen ...

sich niemand zu seinem Vorteil auf Umstände berufen darf … die er selbst herbeigeführt hat ...



der Fall Gerhard Schröder wäre insofern ein Musterbeispiel dafür … daß es unsinnig ist …

Verbrecher einzusperren ... statt die zugrunde liegenden Fragen sinnvoll aufzuarbeiten ...







