Montag, 15 August 2022 | 33.227

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Verantwortlichkeiten der Richter wmd ...

die Verantwortlichkeiten innerhalb dieser gewaltengeteilten Bundesregierung

sind an sich klar um nicht zusagen glasklar geregelt ...



der Bundesregierungspräsident genannt Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik …

der Bundestagspräsident macht dazu die passenden Gesetze … wg Rechtsstaat und so …



und der Bundesverfassungsgerichtspräsident achtet darauf …

daß das alles nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht nur grad so stimmt …



sondern auch ‘auf dem Weg ist und bleibt’ …

das heißt zukunftsfähig weiter entwickelt und angepaßt bzw generiert wird ...



de facto haben wir aktuell aber einen Zustand … als hätten sich von Anfang an (!!!) ...

die Verfassungsorgane mit der Verfassung den Arsch abgewischt ...







