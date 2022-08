Samstag, 13 August 2022 | 32.225

Die Politische Ausstellung ... 'Geballte Frauenpower'

im Rosenhang Museum in Weilburg an der Lahn ...

gemeinhin heißt es ‘Wahlen werden in der Mitte gewonnen ...

für das Rosenhang Museum heißt es 'Kunst für alle' wird in der Mitte gewonnen’ …



in Weilburg … mitten in Deutschland … mitten in Hessen … mitten im Taunus …

und vielleicht wird sogar die Gleichberechtigung der Frauen in Weilburg gewonnen ...



mit einer Sonderausstellung zum fünfjährigen Jubiläum … zehn ausdruckstarke Frauen …

die auch sonst in diesem Museum vertreten waren und sind …



Sultan Adler … Elvira Bach … Lilli Elsner … Johanna Flammer … Jiny Lan …

Annette Merrild … Mariella Ridda … Sabina Sakoh … Cornelia Schleime … SEO …



Vernissage morgen … Sonntag 14 August um 15 Uhr ...

Ausstellung bis 27. November 2022 … www.rosenhangmuseum.de ...







