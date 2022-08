Sonntag, 14 August 2022 | 32.226

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Primitivität des Urknalls ...

das ist alles so entsetzlich primitiv … so grausam deprimierend ...

wahrscheinlich waren die Menschen in der Steinzeit ... noch vor der Erfindung des Rades …



vielleicht nicht kulturell aber zivilisatorisch weiter als das Bundesverfassungsgericht heute

gemessen an den heutigen Lebens und Arbeitsbedingungen bzw Verantwortlichkeiten ...



der Mißbrauch der zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten …

ist beim Bundesverfassungsgericht noch größer …



als in den sonstigen öffentlich-rechtlichen Chefetagen / Organen / Institutionen ...

wie unter anderem beispielsweise bei ARD und ZDF oder rbb und arte …



es geht doch gar nicht um den Austausch von individuellen Spitzenkräften ...

sondern um die Herstellung des verfassungsmäßigen Staates und seiner Ordnung !!!







