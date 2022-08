Sonntag, 14 August 2022 | 32.226

Die Würde des Menschen und ...

die Würde 'für' den Menschen ...

die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu achten und zu schützen …

ist Verpflichtung des Staates … und das steht in der Verfassung ...



die Würde ‘für’ den Menschen ist Aufgabe von ‘Brot für die Welt’ ...

ein Werk des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung …



was wiederum ein so genannter Eingetragener Verein ist …

der zu ca vier Fünfteln von diesem selben Staat finanziert wird …



und nur zum bescheidenen Rest pro forma von der Evangelischen Kirche …

was in etwa dem Mißverhältnis entspricht ...



mit dem andere öffentlichrechtliche Medien ‘Gebühren’ verlangen …

und mit Gewalt (!) eintreiben … vom so genannten Gebührenzahler bzw Steuernzahler ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen