Sonntag, 14 August 2022

Die Träume der Menschen ...

weil Sonntag ist ...

Träume sind sowas wie ‘augmented reality’ …

also eine erweiterte Wahrnehmung um nicht zu sagen Gestaltung der Wirklichkeit …



man träumt ja nicht nur im Traum … also ich meine bei Nacht … im Schlaf … oder so …

sondern auch am Tag … bei vollem Bewußtsein … um nicht zu sagen Genießen des Lebens …



insofern ist ein Traum vergleichbar mit ‘dem Weg der das Ziel ist’ …

ein Ziel ist ja nur ein Ziel solange man auf dem Weg ist …



bzw … wenn man ein Ziel wirklich erreicht …

zieht man sich den Weg … also den Boden praktisch selbst unter den Füßen weg ...



mit anderen Worten … so richtig ‘genießen’ kann man einen Traum also nur …

solange er sich nicht erfüllt … danach ist man in einer anderen neuen (Traum)Welt ...







