Dienstag, 15 November 2022

Die Rechte der Menschen und ...

die Recht-sprechung ...

von Leuten … die an sich ja auch Menschen sind … sich aber für was Besseres halten …

oder zumindest was Besonderes … für Götter … des Jüngsten Gerichts … oder so ...



in schwarz oder rot oder vielleicht sogar in weiß …

zum Heilen der juristischen Wunden …



was hülfe es dem Menschen … wenn er alles Recht der Welt gewönne …

und ... fände doch keinen Richter … der es ihm auch gönne / gibt / zugesteht ...



zwei Richter haben bekanntlich drei Meinungen … mindestens …

beim Bundesverfassungsgericht wären das acht Richter wmd und zwölf Meinungen ...



und das … wo es mindestens dreierlei Recht gibt … hoch x ...

das Recht an und für sich / das Gesetz als solches / und naja eben die Meinungen darüber



ich habe das schon öfter erlebt ...

daß ich vorgetragen habe über die Rechte der Menschen die ich vertrete ...



und die Richter haben dann nicht die Rechte bestritten oder erörtert ... sondern gesagt ...

'ja das ist Ihre Meinung ... wir haben halt ne andere' ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Versklavung ...







