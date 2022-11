Montag, 14 November 2022 | 46.318

Die Rechte der Menschen und ...

die Gewinne der Kriminellen ...

es ist nun mal so … daß die Mächtigen und Reichen sich durch das Weltgeschehen …

insbesondere also den Klima-Wandel und den Ukra-ine-Krieg



nicht nur nicht beeindrucken lassen … sondern daß sie das regelrecht amusiert ...

eben weil es hier gar nicht um Politik geht … sondern um ein Spiel …



ein Spiel dauert bekanntlich 90 Minuten und der Ball ist rund … am Anfang des Spiels ...

am Ende ist er kaputt … nachdem man ihn ständig getreten hat ...



soll heißen … auch der Krieg ist irgend wann zu Ende …

und dann ist die Ukra-ine kaputt …



aber ‘die üblichen Kriminellen’ amusiert das dann nicht mehr nur … sondern sie freuen sich

denn dann können sie die Ukra-ine wieder aufbauen … und genau das ist der Sinn des Spiels



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Tod ...







