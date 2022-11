Samstag, 12 November 2022 | 45.316

Heute ist ein besonderer Tag ...

wie geschaffen für Beethovens Sinfonie No 9 ...

Ode an die Freude ...



Beethoven ehrte damit den Frieden und die Völkerverständigung ...

die Liebe und daß wenigstens (jeweils) zwei Menschen es schaffen ...



sich einigermaßen zu 'verständigen' ... das heißt sich zu vertragen ... il faut s'arranger ...

und ein Ambiente / eine Atmosphäre zu schaffen ...



in denen auch größere Einheiten ... Familie Verein Partei Unternehmen Staat ...

dann wachsen blühen und gedeihen können ...



heute in der Philharmonie in Berlin ...

Sinfonia Leipzig mit dem Konzertchor Leipzig ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten / Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Merkel ... Verwahrlosung und Verblödung ...







