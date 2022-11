Freitag, 11 November 2022 | 45.315

Die Rechte der Menschen und...

was sich die Chinesen als Rechte herausnehmen ...

da geht es vordergründig um den Hamburger Hafen …

und ob man den Chinesen den kleinen Finger reicht … oder doch gleich die ganze Hand ...



und will nicht wahrhaben …

daß die Chinesen doch längst im Besitz der ganzen Hand sind …



und das Gefeilsche um den kleinen Finger doch nichts als reine Show ist …

Geplänkel … dessen Ausgang an den bereits bestehenden Tatsachen nichts ändert …



da wird scheinheilig darüber diskutiert … ob die Beteiligung Chinas

durch 33 Mitglieder vertreten werden soll oder 25 oder doch nur 24 …



de facto ist es aber so wie mit dem Tropfen Öl in ein Glas Wasser …

den Chinesen reicht schon ein (!) Chinese … um ihr Absichten voll durchzusetzen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Isla-misten und Antise-misten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische-Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Merkel ... Krankheit und Tod ...







