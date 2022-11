Donnerstag, 10 November 2022 | 45.314

Die Rechte der Menschen und...

der Krieg in der und um die Ukra-ine und drum herum ...

es gibt ja eigentlich nichts Wichtigeres auf der politischen Agenda …

denn dieser Krieg … genauer gesagt der Angriff und Überfall seitens Putin ...



rüttelt an den Grundfesten unserer gesamten bisherigen Zivilisation und Kultur …

ebenso wie an unseren Lebensgrundlagen für weitere Entwicklung und Zukunft …



aber mit einer geradezu stoischen Gelassenheit und Gleichgültigkeit …

spielen und mischen alle die ein bißchen Macht haben bei diesem grausamen Spiel mit



und versuchen für ihre jeweiligen Interessen an Vorteilen herauszuschlagen …

was nur geht …



und die so genannte Hilfe und Unterstützung für die Ukra-ine ist kaum mehr ...

als wenn man einer Frau die vergewaltigt wird den Schweiß von der Stirn wischt ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Merkel ... Mikrokosmos und Mikrophysik ...







