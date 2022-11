Mittwoch, 09 November 2022 | 45.313

Die Rechte der Menschen und ...

die Kontrolle des politischen Bereichs ...

wenn es in der Politik und in den öffentlich-rechtlichen Medien etc ...

eine Tagesordnung gibt …



dann ist es diejenige …

nach der der Mißbrauch der Ämter und Privilegien etc an der Tagesordnung ist ...



und dann wird immer der Ruf nach mehr und besserer Kontrolle laut …

die durch neue und bessere (Staats)Verträge sichergestellt werden soll …



das Problem ist aber gerade nicht mangelhafte Kontrolle ...

sondern daß sich niemand an die Verträge (…) hält …



neue Verträge nützen also ebenso wenig was wie eine neue Verfassung …

weil sich gerade das Bundesverfassungsgericht auch nicht an die Verfassung hält ...



*



9. November / 9.11. ...

nicht zu verwechseln mit 9/11 ... Nine Eleven ... also dem 11. September ... dem 11. Tag des 9. Monats



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...



Merkel und ... selbst der Tod ist eine Art von Fortschritt ...

s. 'der König ist tot / es lebe der König ' ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen