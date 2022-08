Samstag, 13 August 2022 | 32.225

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Würde der Richter wmd ...

die Würde des Menschen ist unantastbar … so steht es in der Verfassung ...

Richter und speziell Verfassungsrichter oder gar Bundesverfassungsrichter wmd …



haben aber gar keine Würde … die angetastet werden könnte …

denn wenn einer Richter wird gibt er seine Würde an der Garderobe ab …



setzt sich ersatzweise seinen Hut auf … und kennt hinfort nicht Recht nicht Verfassung ...

sondern nur noch ‘das Gesetz’ … gewissermaßen die Heilige Kuh der juristischen Welt ...



natürlich ist im entsprechend übertragenen Sinne ein Gesetz irgend wie auch Recht ...

bis hin zur Pervertierung des Begriffs Recht …



daß ein Staat … in dem praktisch nur Gesetze gelten …

als ‘Rechts-staat’ bezeichnet wird ...







