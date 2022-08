Samstag, 13 August 2022 | 32.225

Die Würde der Menschen und ... die Würde der Journalisten ...

die Würde des Menschen ist unantastbar … so steht es in der Verfassung …

Journalisten wmd sind an und für sich in der Regel auch Menschen …



die Würde des Menschen als Journalist ist aber nicht nur antastbar …

sondern alles andere in dieser Art ebenfalls bis hin zur völligen jeglichen Beseitigung ...



ein Höhepunkt journalistischer Würdelosigkeit sind die Fragen der Hauptstadtjournalisten ...

beim jährlichen Sommerinterview des Bundeskanzlers wmd ...



freie Journalisten wie ich werden von solchen Veranstaltungen ausdrücklich ausgeschlossen …

denn dafür braucht es gewissermaßen gewaltengteilt den gewerkschaftlichen Presseausweis ...



die Akkreditierung der Bundesregierung und Mitglied im Verein Bundespressekonferenz e.V. ...

für einen freien Journalisten unvergleichliche unüberwindliche Hindernisse ...







