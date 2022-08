Freitag, 12 August 2022 | 32.224

Die Würde der Menschen ganz allgemein und ...

des griechischen Volkes ganz speziell ...

in diesen Bereich der Aufarbeitung der Vergangenheit …

gehören auch die neuerlich geltend gemachten Reparationsforderungen 'Griechenlands' ...



solange Deutschland so reich ist … wie es offensichtlich ist …

gibt es keinen vernünftigen Grund … sich diesen Forderungen nicht zu stellen …



nur muß man auch hier wie beim Thema Betroffene Holocaust / Staat Israel trennen ...

zwischen den eigentlichen Opfern und raffgierigen Politikern …



nichts hindert die Bundesregierung daran … öffentlich bekannt zu machen …

‘wenn jemand glaubt Ansprüche zu haben … soll er die bei unserer Botschaft anmelden’



das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen … daß berechtigte Ansprüche befriedigt …

und dann von den Leistungen an den Staat wieder abgezogen werden ...







