Donnerstag, 11 August 2022 | 32.223

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Primitivität der Rechtsprechung ...

‘für’ die so genannten Primitiven hätte seit jeher Politik gemacht werden müssen …

wie heutzutage ‘für’ Homosexuelle beispielsweise …



oder eben sonst Mitbürger angefangen von den Kindern und Jugendlichen allgemein …

die ihre Interessen naturgemäß nicht selbst wahrnehmen können ...



man muß das doch trennen und differenzieren … wer wie für wen Politik macht ...

und kann nicht einfach sagen … Gleichberechtigung für alle …



also kann hier jeder Bundeskanzler werden und dann tun und lassen was er will …

und alles was der nicht versteht weil er keine Ahnung von Verfassung hat …



wird ausgebeutet und ausgeraubt … massakriert / ermordet / (fast) ausgerottet ...

bis der Klimawandel den Rest besorgt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen