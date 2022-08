Donnerstag, 11 August 2022 | 32.223

Die Würde der Menschen ganz allgemein und ...

der Indigenen Völker ganz speziell ...

es gab mal eine Zeit … da haben die einschlägig Verdächtigen i...

n schier maßloser grenzenloser Überheblichkeit und Überschätzung ...



die indigenen Völker als ‘primitive’ Völker diffamiert ...

und konsequent unterdrückt soweit nicht ermordet ...



nur weil Ihresgleichen unter anderem Dampfmaschinen und Motoren erfunden hatten …

und damit Züge / Flugzeuge / Schiffe betreiben konnten etc ...



und mit diesem technischen Fortschritt die Menschheit unter Kontrolle kriegen …

und zunehmend terrorisieren und tyrannisieren konnten …



bis zu dem Punkt … daß aktuell ein einziger Mensch allein oder allenfalls zwei oder drei wmd

praktisch die gesamte Menschheit rücksichtslos beherrschen und maßregeln …



terrorisieren und tyrannisieren … zerstören und beseitigen können ...

das dürfte also die absolute Spitze der Primitivität sein ...



und (!) das vom ganzen Rest der Menschheit … also diesen Milliarden Menschen …

auch ebenso Widerspruchs-los wie vor allem Taten-los hingenommen wird !!!!!!!



de facto haben sie für die gesamte Menschheit keinen Fortschritt erzielt ...

nicht mal des status quo erhalten … also auf der Höhe der Natur zu bleiben …



auch nur die Verbindung zur Natur zu (er)halten ...

woraus sich später mal das Verlangen ‘Zurück zur Natur’ ergeben sollte ...



es macht aber einen Unterschied …

zivilisatorisch … geschweige kulturell …



ob man sagt ‘Zurück zur Natur’ …

also das Wunderbarste und Unbegreiflichste was es an sich gibt ...



oder ‘Zurück in die Steinzeit’ …

also das in diesem Sinne Primitivste und Simpelste was es an sich gibt ...







