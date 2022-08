Mittwoch, 10 August 2022 | 32.222

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der Primitivismus des Rechtsstaats

der so genannte Rechtsstaat in seiner möglicherweise ursprünglichen also deutschen Form ...

ist wahrscheinlich die primitivste Staatsform weltweit …



und entsprechend das Höchste Deutsche Gericht …

also dieses so genannte Bundesverfassungsgericht … das primitivste Gericht weltweit ...



laut Verfassung ist Deutschland ein demokratischer und sozia-ler Staat ...

also eben kein ‘Sozialstaat’ … der so ähnlich pervers ist wie die ‘Rechtsstaat’ …



nach Lage der Dinge ist davon auszugehen … daß sowohl Putins Überfall auf die Ukraine ...

als auch Xi Jinpings Überfall auf Taiwan ohne den deutschen Rechtsstaat nicht möglich wären ...



ganz unabhängig von der primitivsten aller Regierungen die ‘Deutschland’ je gehabt hat …

also der einer völlig hirnverbrannten Angela Merkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen