Dienstag, 09 August 2022 | 32.221

Die Würde der Menschen und ...

die Würde der Frauen ... genannt Gleichberechtigung ...

mit der so genannten Gleich-berechtigung der Frauen ist das wie mit der Atomkraft … ungefähr …

das heißt … von denjenigen auf die es ankommt … will niemand einsehen …



daß man verantwortliche Politik nicht machen kann … wenn man gar nicht weiß …

was Politik an sich geschweige verantwortliche Politik an sich überhaupt ist ...



sprich sinnvolle und professionelle …

gewaltengeteilte demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik ...



kürzer gesagt … daß man etwas was mit einem Risiko behaftet ist / verbunden ist …

geschweige mehreren …



nicht machen darf / nicht unternehmen darf … gar nicht anfangen darf ...

bevor man nicht weiß …



wie man sich verhalten muß …

wenn das Risiko sich verwirklichen sollte …



m.a.W. … Wissenschaft und Technik sind heutzutage natürlich auf einem anderen Stand

einem angeblich höheren Niveau … als vor 10.000 Jahren … nur mal so als Beispiel ...



aber die Situation der Frauen ist auf allen Stufen dieser Entwicklung nicht nur nicht

gleich geblieben … sondern im Gegenteil immer schlechter geworden …



und mit der Einführung des Begriffs ‘Rechtsstaat’ ist die systematische Verdummung ...

um nicht zu sagen Verblödung der Frauen …



ihre Ausnutzung und Ausbeutung um eben nicht zu sagen Vergewaltigung ...

durch das männliche Geschlecht geradezu typisch gesetzlich verankert worden …



und die Frauen selbst begreifen das auch nicht …

Rechtsstaat ist in Bezug auf Frauen sowas wie seinerzeit die Einführung der Ehe ...



trotz um nicht zu sagen wegen (!) aller inzwischen ‘gleich-berechtigten’ (???) ...

Arbeit / Bildung / Chancen ...



die Lebens und Arbeits Qualität der so genannten Primitiven Völker hat sich dagegen

in all dieser Zeit nicht verändert … zumindest nicht verschlechtert …



insbesondere nicht der Respekt / die Anerkennung der Leistung der Frauen …

und der daraus folgenden Verehrung wenn nicht Anbetung der Frauen …



mit anderen Worten … bei den so genannten primitiven Völkern …

ist zumindest die Gleichberechtigung der Frauen (besser) verwirklicht …



als bei den so genannten zivilisierten geschweige kultivierten Völkern … bzw ...

der vermeintlich höhere Lebensstandard ist zu Lasten der Gleichberechtigung teuer erkauft



bzw mit der Anhebung des so genannten Lebensstandards …

ist das Niveau der Gleichberechtigung der Frauen …



gegenüber den Primitiven … ständig gesunken …

und heutzutage praktisch im Keller ...







