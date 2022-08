Dienstag, 02 August 2022 | 31.214

Die Würde der Menschen und ...

der Witz ...

oder ‘mit Humor geht alles besser’ … sagt der Volksmund ...

wenn man ihn denn hat und einem nicht grad die Spucke wegbleibt …



‘der Zollbeamte beugt sich ins offene Fenster des Autos und fragt …

Alkohol ? Zigaretten ? ... nein sagt der Beifahrer … lieber zweimal Kaffee bitte’ ...



ein anderer hat neulich folgendes erlebt … der Polizeibeamte beugt sich …

an einer nicht ganz unberüchtigten Kontrollstelle …



ins offene Fenster des Autos und fragt …

was haben Sie getrunken ? ...



Antwort : Sie fragen mich immer was ich getrunken habe …

fragen Sie mich doch mal was ich gegessen habe ...







