Die Rechte der Menschen und ... die Affektiertheit der Kirchen ... weil Sonntag ist



mein Gott … dieser Papst und sein Porno-Pimmel … ich meine Fimmel ...

die digitale Pornographie … kennt er wahrscheinlich nur … weil er selbst sie nutzt ...



China und der Rest der Welt … das ist wie die Geschichte bzw der Wettlauf …

zwischen Hase und Igel ...



nur mit dem Unterschied … daß der China-Igel nicht nur mit seiner Frau …

sondern auch noch mit seinem Bruder unauffällig zusammenarbeitet ...



das hat jetzt mit Kirche ungefähr soviel zu tun …

wie Olaf Scholz mit verfassungsgemäßer Politik …



geschweige das Bundesverfassungsgericht …

mit verfassungsgemäßer Rechtsprechung ...



*



nicht die Hoffnung aufgeben ... und keinen Menschen aufgeben ... auch nicht sich selbst ...

so faßt die Katholische Kirche den Glauben an ein Leben nach dem Tod zusammen ...



ich glaube trotzdem immer noch an ein Leben auch in diesem Leben vor meinem Tod ...

aller hirnverbrannten Politik / Rechtsprechung / Religion etc zum Trotz ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltenbürger ...

Kosmopoliten ... Kosmonauten ... Kosmologen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

Angela Merkel ... Spaßfahrt / Irrfahrt / Höllenfahrt ...







