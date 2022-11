Samstag, 05 November 2022 | 44.309

Die Rechte der Menschen und ... das Verhältnis zwischen Ost und West ...

dieser so genannte Westen steht gegenüber dem Ost objektiv auf verlorenem Posten ...

weil das Verhältnis zwischen Ost und West in etwa dem entspricht wie zwischen Mann und Frau



und eine Frau hat bekanntlich gegenüber einem Mann der sie entschlossen vergewaltigen 'will'

keine ernsthafte Chance …



das ist so … ist aber nicht mal das Einzige oder vielleicht sogar Entscheidende …

denn dazu kommt … daß auch im Normalfall die Erwartungshaltung einer Frau ...



erfahrungsgemäß so ist … daß eine Frau davon ausgeht …

‘ein Mann muß wissen was er will’ ...



und in beiden Fällen ist … wie gesagt objektiv … der Osten dem Westen überlegen ...

diese westlichen Potentaten sind ein einziges Trauerspiel … bzw eben Waschlappen ...



*



die Politische Ausstellung ... documenta XV ... mens sana in documenta sana ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Merkel ... Terror und Krieg ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen