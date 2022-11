Freitag, 04 November 2022 | 44.308

Die Rechte der Menschen und ...

die Impertinenz der Medien ...

das Faszinosum widerstandsloser Annahme und Hinnahme von an sich Ungeheuerlichem ...

gilt auch tagtäglich / stündlich / minütlich … für diesen irrsinnigen Medienkonsum …



es ist unfaßbar … wie das Volk nach des Tages Müh und Last nach Hause geht …

den Fernseher einschaltet und sich mit diesem Unsinn berieseln läßt ...



von den Hausfrauen wmd und Homeofficern aller Art ganz abgesehen …

die das den ganzen Tag über sich ergehen lassen ...



die unglaublichsten Dinge kriegt das Volk da vorgesetzt … immer unter dem Vorwand …

das Volk / die Bürger / die Menschen / die Zuschauer … haben ein Recht (???) auf Information



dabei ist das der reinste Ablaßhandel … denn wenn die Gebühren sprießen …

die Gelder auf die Konten der Intendanten etc fließen wmd ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Merkel ... Koma und Sterbehilfe ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen