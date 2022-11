Donnerstag, 03 November 2022 | 44.307

Die Rechte der Menschen und ...

der Schwachsinn von Olaf Scholz und Konsorten ...

Philipp Jenninger hat mal den Begriff des Faszinosums in die Politische Diskussion eingeführt

und meinte damit die nach wie vor unerklärliche Duldsamkeit …



mit der Millionen Juden sich praktisch widerstandslos …

unter den unglaublichsten Bedingungen und Erklärungen / Begründungen und Versprechungen



zusammentreiben und einpferchen … abtransportieren und ermorden ließen ...

damals war 'die Vernichtung' der Juden deutsche Staatsraison !!!



und heute nimmt der so genannte Westen das Vorgehen Rußlands und Chinas …

genau so widerstandslos hin … und träumt vom Wiederaufbau der Ukra-ine ...



das ist also dasselbe als hätten die Juden damals in den Güterwaggons …

vom Staat Israel geträumt ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Merkel und ... Migrant-dorothéa ...







